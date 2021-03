Controlli anti-assembramento nel Barese: in gruppo nel monolocale per giocare alla playstation, sanzionati ragazzi

Otto giovanissimi - sette minorenni e un ragazzo appena maggiorenne - sono stati sanzionati dai carabinieri a Ruvo per la violazione delle restrizioni anticovid in vigore. I ragazzi, nell'ambito di controlli anti-assembramenti, sono stati sorpresi all'interno di un monolocale, in cui si erano riuniti per giocare alla playstation.

Nel complesso, sono state oltre 20 le sanzioni amministrative anticovid elevate negli ultimi giorni dai militari della stazione di Ruvo.

L’attività dei militari, tuttavia, non si è limitata ai soli controlli volti al rispetto per le misure di contenimento della diffusione del virus, ma sono proseguite anche sul fronte del controllo alla circolazione stradale per le vie cittadine: sono state elevate 12 infrazioni al codice della strada.