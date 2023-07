Sabino Persichella lascia la presidenza dell'Amtab, Decaro: "Si dedicherà a nuove sfide professionali"

"Come da accordi, l’avvocato Persichella ha lasciato la presidenza dell’Amtab per dedicarsi a tempo pieno a nuove sfide professionali. Ringrazio l’avvocato Persichella per il lavoro svolto in questi anni alla guida di due importanti società partecipate che gestiscono servizi fondamentali per la qualità della vita dei cittadini". Con queste parole, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha annunciato le dimissioni di Sabino Persichella dalla presidenza della società in house concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale e della gestione della sosta tariffata nel territorio comunale.

Nello scorso novembre, Persichella aveva lasciato la guida di Amiu per intraprendere una nuova avventura a capo di Amtab.

"Oltre ai traguardi raggiunti in Amiu Puglia - ha sottolineato Decaro - l’avvocato Persichella in questi mesi ha contribuito a tracciare il percorso di rilancio dell’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico, a partire dalla proroga dei servizi di Tpl e della sosta, e che ora dovrà affrontare nuove e più impegnative sfide per rendere sempre più efficiente il servizio, sia nei confronti dei cittadini, sia rispetto all’efficientamento in termini di qualità ambientale e sostenibilità".