Ad aprile l'avvio dei lavori per il nuovo lungomare di San Cataldo. I residenti: "Servono molti più posti auto"

L'arrivo del mese di aprile porterà con sé la partenza del primo dei due cantieri per la riqualificazione del lungomare di San Cataldo, storico e caratteristico quartiere sulla penisola a nord del centro storico di Bari. Una zona che sarà totalmente rinnovata con aree verdi, una migliore fruizione della zona del Faro (attraverso un giardino), pedonalizzazioni, piste ciclabili e spiagge.

Un intervento complessivo da 5,5 milioni di euro con due progetti distinti aggiudicati a un unico appaltatore. I cantieri dovrebbero chiudersi nel 2025. Si comincerà, spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Nicola Mele, con "gli interventi meno invasivi, ovvero quelli del giardino del faro e dell'area attorno, in modo da non creare problemi soprattutto nella stagione estiva". I residenti, infatti, pur apprezzando sostanzialmente l'iniziativa e l'idea di avere più spazi verdi nella zona, chiedono chiarimenti sul rischio di perdere un importante numero di posti auto (sembrerebbe una settantina nella zona dopo il Cus) in un quartiere già carente su questo aspetto: "Siamo preoccupati - dice a BariToday la presidente della Res San Cataldo, Lucrezia Trione - perchè i residenti non riescono più a trovare posti. Negli ultimi anni qui hanno aperto numerose attività e altre sono in procinto di farlo. Stiamo avendo un grosso sviluppo a livello di uffici e aziende. In estate, poi, ci attenderà una situazione ancora peggiore".

I cittadini favorevoli alla riqualificazione sono convinti che la presenza di un numero congruo di posti auto possa favorire il successo dell'area pedonale: "Un progetto poco vissuto possa essere vandalizzato o mal frequentato" ha detto Trione. I residenti e il Comune, in questi mesi, hanno dialogato per trovare una soluzione. Non solo un possibile potenziamento dei mezzi pubblici, ma anche l'utilizzo di un'area all'interno della Fiera del Levante: "C'è una zona, che sarebbe dovuta diventare un Multicinema, adibita a cantiere, che potrebbe essere utile, recuperando un centinaio di posti auto che andranno persi".

Nei prossimi giorni potrebbe essere convocata una conferenza dei servizi con Comune, residenti e la Fiera per trovare una soluzione: "E' nell'interesse di tutti - dice Mele - perchè la zona è diventata davvero molto attrattiva. Stiamo valutando l'utilizzo di aree anche in un'ottica di prospettiva. Non vogliamo interferire troppo con il traffico e appesantire le problematiche del quartiere". Le interlocuzioni tra le parti, dunque, non si fermano, in vista dell'avvio vero e proprio delle opere che rivoluzioneranno la zona di San Cataldo.