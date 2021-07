Ai domiciliari, ma è in auto con gli amici: tenta di sottrarsi al controllo fornendo false generalità, nei guai 19enne 

Avrebbe dovuto trovarsi a casa, perché ristretto agli arresti domiciliari. E invece gli agenti delle Volanti lo hanno trovato in giro per il quartiere San Paolo, a bordo di un'auto con altre persone di cui una con precedenti penali. Al momento del controllo il 19enne ha anche cercato di non farsi scoprire, fornendo false generalità. Identificato, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per evasione e sottoposto nuovamente agli Arresti Domiciliari presso l’abitazione. Nel contesto, il conducente del veicolo, un 18enne incensurato, si è reso responsabile di favoreggiamento personale ed è stato quindi indagato in stato di libertà.