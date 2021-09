Fa esplodere fuochi d'artificio in strada "per festeggiare il parente neopatentato", 46enne sorpreso al San Paolo

L'uomo, residente in via Granieri, è stato sorpreso nella serata di sabato dalla Polizia locale: la giustificazione fornita agli agenti non gli è servita a evitare la denuncia penale

Beccato mentre innescava in strada una batteria di fuochi pirotecnici, al quartiere San Paolo. L'uomo, un 46enne residente in via Granieri, è stato sorpreso in flagranza dalla Polizia locale nella serata di sabato.

All'arrivo degli agenti, l'uomo ha dichiarato di aver acceso i botti per festeggiare il conseguimento della patente di guida da parte di un familiare. La giustificazione però non gli è servita a evitare una denuncia penale per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose, che prevede ammenda e anche l'arresto per chi abusivamente, con l'adunanza o il concorso di altre persone, accende fuochi pirotecnici sulla pubblica via.

I controlli mirati per contrastare il fenomeno, fanno sapere dalla Polizia Locale, continueranno anche nei prossimi giorni.