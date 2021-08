In strada con una rivoltella carica e pronta per sparare: arrestato ventunenne

Un 21enne già noto alle Forze dell'Ordine è stato bloccato a Sannicandro di Bari per per porto illegale di arma da sparo e ricettazione

Un 21enne già noto alle Forze dell'Ordine è stato arrestato a Sannicandro di Bari per per porto illegale di arma da sparo e ricettazione. I militari, nel corso di alcuni controlli, lo hanno incrociato in compagnia di alcune ragazze. A seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di una rivoltella calibro 7,65 nel cui tamburo erano presenti ben 5 colpi, pronta per essere utilizzata. Il 21enne è stato quindi condotto in caserma.

Per lui è scattato l'arresto, convalidato dal gip del Tribunale di Bari: il 21enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di domicilio con l’obbligo della permanenza in casa dalle 20 alle 8 e l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria la mattina e la sera.