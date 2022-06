Pedinato e rapinato dopo il prelievo alle Poste, anziano aggredito e scaraventato a terra: un arresto nel Barese

Pedinato sin dalla sua uscita dall'ufficio postale, dove aveva prelevato la somma di 350 euro, quindi aggredito sulla strada del ritorno a casa e derubato del denaro che aveva con sè. Vittima della rapina, avvenuta lo scorso 4 aprile a Santeramo, un anziano del luogo. Per l'episodio, i carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bari, un 40enne del luogo, indagato per rapina.

Secondo l'impostazione accusatoria, il 40enne, finito ai domiciliari, quel giorno avrebbe seguito l'anziano che poco prima aveva effettuato un prelievo di denaro all'Atm dell'ufficio postale, avvicinandolo poi sulla via del rientro a casa. Lo avrebbe quindi aggredito, facendolo rovinare a terra, per poi impossessarsi del denaro che l'uomo aveva in tasca. L'immediata denuncia dei fatti ha fatto scattare le indagini dei carabinieri della locale stazione, che avrebbero così individuato il presunto autore, anche sulla base delle immagini riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona, che avevano immortalato le fasi dell'aggressioni.