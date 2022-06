Bottiglie e cartoni di pizza lasciati sulla panchina a Santo Spirito, il gesto degli incivili fa arrabbiare i residenti: "Questo posto va rispettato"

Bottiglie di vetro vuote e cartoni per pizza: i 'resti' di una cena al volo abbandonati su una panchina del lungomare, a Santo Spirito. Ad accompagnare lo scatto, pubblicato sulla pagina Fb 'Vogliamo Santo Spirito pulita', un messaggio rivolto a "residenti e soprattutto ospiti" del quartiere. L'ex frazione, infatti, nei mesi estivi diventa meta di tanti visitatori che soprattutto di sera si intrattengono sul mare.

"Santo Spirito è un meraviglioso borgo marinaro - è il messaggio rivolto agli incivili di turno - che va amato e rispettato, e non usato come fosse un luogo in cui si può fare ciò che si vuole! Quindi cortesemente, spezzati di gambe ( parlo ai 3 campioni che hanno lasciato i loro avanzi sulla panchina) fateli 10, si sono solo 10 passi, per arrivare al contenitore più vicino!".