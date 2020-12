Impatto tra furgone e betoniera sulla strada per Loseto: un ferito grave trasportato al Policlinico

Grave incidente stradale, questo pomeriggio, su via Trisorio Liuzzi, lungo la strada per Loseto, alla periferia di Bari: un furgone Doblò, per cause non ancora conosciute, si è scontrato con un camion betoniera nelle vicinanze di un benzinaio.

L'impatto è stato violento: il conducente del Doblò è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico di Bari. Sul posto sono intervenute, oltre alle ambulanze del 118, squadre dei Vigili del Fuoco e pattuglie della Polizia Locale per rilievi e viabilità.