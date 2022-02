Scippano la 'borsa trasportino' con il cucciolo di cane, da Bari l'appello per ritrovare Cooky: "Aiutateci"

L'episodio nella giornata di mercoledì in via Camillo Rosalba: il proprietario derubato mentre passeggiava in strada, ma nella borsa c'era il cagnolino. Il messaggio sui social e la richiesta di aiuto della famiglia a Baritoday: "La sua padroncina è disperata"