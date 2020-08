Addio a Maria Amendola: scomparsa a 100 anni la paladina dei diritti di minori e donne

Si è spenta all'età di 100 anni Maria Amendola Rinaldi, giornalista e avvocatessa originaria di Napoli. In passato direttrice dell'emittente televisiva Telebari (per 13 anni), la Amendola si era trasferita nel capoluogo pugliese dopo essersi laureata due volte, in Lettere classiche e poi Giurisprudenza, sposando l'avvocato Antonio Amendola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ha svolto attività forense dal 1957, guadagnandosi così la Toga d'oro, focalizzando la sua attività sulla tutela dei minori e sulla valorizzazione delle professionalità femminili, per cui ha fondato nel 1963 l'associazione 'Soroptimist' insieme a Matia Papalia. Intensa anche l'attività giornalistica, condotta per oltre 50 anni, che la portò appunto nel 73 a essere tra i fondatori di Telebari.