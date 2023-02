'Agiva' in Centro nonostante il daspo urbano: scoperto parcheggiatore abusivo a Bari

Il Questore aveva ordinato, lo scorso settembre, il suo allontanamento dalle aree Amtab prossime alla Stazione di Bari e corso Cavour, ma gli agenti della Polizia Locale lo hanno individuato proprio nelle zone su cui gli era stato vietato di agire. Un parcheggiatore abusivo quarantenne è stato fermato nel centro cittadino: l'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per non aver rispettato il provvedimento di daspo urbano che gli era stato comminato in seguito a ripetute contestazioni delle Forze di Polizia per la sue attività illecite. Il reato contestato, previsto dalle leggi comprese nel 'Pacchetto Sicurezza del 2017', prevede l'arresto da 6 mesi ad un anno.