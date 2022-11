Pesce congelato e conservato senza etichette di provenienza: chiuso ristorante di sushi a Monopoli

I prodotti alimentari, per la maggior parte ittici, erano congelati in confezioni artigianali prive di qualunque indicazione utile ai fini della rintracciabilità. I controlli effettuati dagli ispettori Pesca della Guardia Costiera e del servizio Igiene Alimenti della Asl Bari, hanno portato questa mattina alla chiusura di un ristorante di cucina giapponese a Monopoli.

L’ispezione congiunta ha permesso di accertare una serie di violazioni da parte del gestore dell’attività commerciale. In particolare, sono state rilevate scarse condizioni igienico sanitarie, il mancato rispetto di tutte le procedure di autocontrollo basate sui principi Haccp e l’assenza di un sistema di tracciabilità degli alimenti conservati ai fini della vendita. I controlli hanno portato al sequesto di mezzo quintale di prodotti alimentari.

Oltre all'immediata sospensione dell'attività commerciale, sono state applicate 3 multe per un importo totale di 4.500 euro. La chiusura del ristorante etnico arriva a pochi giorni dalla sospensione delle attività di un altro punto vendita di sushi a Monopoli: in quell'occasione i controlli delle Forze dell'Ordine avvennero dopo il malore di un uomo che aveva consumato una cena nel ristorante. Sono già 4 le attività di ristorazione sanzionate, durante gli ultimi giorni nella cittadina in provincia di Bari, per cause legate alla scarse condizioni igienico sanitarie.