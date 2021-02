Vendeva ricci sul lungomare pescati illegalmente: scatta il sequestro di 350 esemplari

Sequestrati 350 ricci di mare in mattinata, pescati illegalmente nel Monopolitano nonostante il divieto attualmente vigente, che prevede un limite di 50 esemplari per il pescatore non professionale, peraltro da destinare al solo consumo personale.. L'operazione ha visto impegnato il personale della Guardia costiera di Monopoli, coordinato dal 6° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari: i ricci erano in bella vista all'interno di alcuni contenitori di plastica, che un ambulante stava vendendo in una zona poco visibile del lungomare di Monopoli.

I militari intervenuti hanno sequestrato il prodotto ittico e multato il venditore con una sanzione di 3mila euro per attività commerciale abusiva in assenza di autorizzazione sanitaria, mentre gli esemplari dei ricci di mare sono stati rigettati in mare. "L’attività di prevenzione e controllo contro gli illeciti in materia pesca a tutela del consumatore e delle risorse ittiche richiede un costante monitoraggio del territorio da parte della Guardia Costiera - spiegano in una nota - dal momento che è purtroppo molto diffusa la vendita improvvisata e abusiva di prodotti ittici, tra cui il richiestissimo riccio di mare, senza che gli stessi, frutto di pesca illegale da parte di pescatori non iscritti nei registri professionali, siano sottoposti alle prescritte verifiche sanitarie. Si invitano quindi i cittadini ad evitare incauti acquisti di prodotto ittico di dubbia provenienza".

