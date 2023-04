Sidecar rubato nel centro di Bari a coppia di turisti americani: la Polizia Locale ritrova il veicolo

Rubato e poi ritrovato: la Polizia Locale di Bari ha recuperato un sidecar Ural di una coppia di turisti degli Stati Uniti in vacanza in Puglia. Il mezzo era stato sottratto ai legittimi proprietari nel centro cittadino.

I turisti si erano immediatamente attivati attraverso i social e contattando La Gazzetta del Mezzogiorno. La coppia aveva lanciato un appello per ritrovare il mezzo con cui stavano percorrendo le strade italiane dopo aver visitato altri Paesi per un giro intorno al mondo. La Polizia Locale, dopo accurate ricerche, ha ritrovato l'Ural nero, con targa dello stato americano del Colorado, in corso Mazzini, nel quartiere Libertà. Grande la gioia della coppia che, in questa maniera, potrà riprendere il proprio viaggio intorno al mondo solcando le strade a bordo di un mezzo unico e affascinante.