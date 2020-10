Spaccia hashish e marijuana: la droga nascosta nel ripostiglio di casa, arrestato giovane disoccupato

Nascondeva in casa la droga da spacciare: sorpreso dai carabinieri è finito in manette un 30enne di Acquaviva, disoccupato. I militari, in base a quanto emerso da mirati servizi, ritenevano che il giovane, disoccupato, avesse intrapreso un'attività illecita di spaccio "per sbarcare il lunario".

I carabinieri quindi hanno deciso di approfondire, sottoponendolo a perquisizione personale e domiciliare. All’interno dell’abitazione, è stata rinvenuta una busta in cellophane trasparente, contenente 20 grammi di hashish e 25 grammi di marijuana, nonché materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, oltre a parecchi contanti, ben 400 euro.

Al termine della perquisizione, l’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Lo stupefacente, sottoposto a sequestro, nei prossimi giorni verrà analizzato dal Laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Bari.