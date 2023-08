Colpi di pistola dopo la lite familiare: spara e ferisce la figlia in piazza del Ferrarese, arrestato 51enne

La Squadra mobile di Bari ha arrestato, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura, un 51enne barese, con precedenti, ritenuto responsabile del ferimento della figlia 21enne.

I fatti contestati risalgono alla sera dello scorso 2 agosto, quando, nella centralissima piazza del Ferrarese, una ragazza di 21 anni è rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco al ginocchio. A seguito del ferimento, la giovane donna, che non è in pericolo di vita, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per l’estrazione dell’ogiva del proiettile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra mobile, con il coordinamento della Procura, la vicenda sarebbe maturata "in un contesto familiare “difficile”, caratterizzato da continui maltrattamenti e violenze da parte del presunto responsabile del gesto, in pregiudizio dei suoi familiari". In particolare, secondo quanto emerso dagli accertamenti, condotti anche attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza e alle dichiarazioni dei testimoni presenti al momento del fatto, quella sera, al termine dell’ennesimo litigio tra padre e figlio, il genitore avrebbe estratto da una borsa-frigo in cui era occultata, una pistola calibro 9, dotata di silenziatore, puntandola all’indirizzo del figlio ventisettenne, ma ad essere attinta dal proiettile, tuttavia, era stata la ragazza, che intervenuta in difesa del fratello maggiore, si era frapposta fisicamente tra i due uomini.

Ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di appurare, inoltre, che circa un’ora prima del ferimento, i due contendenti avrebbero già avuto un’animata discussione, non lontano dal luogo in cui è avvenuto l’evento delittuoso, e che, quindi, a seguito del precedente litigio, l’uomo si sarebbe armato, raggiungendo nuovamente il proprio figlio, con l’intenzione di regolare definitivamente i conti. Gli accertamenti investigativi sono attualmente nella fase delle indagini preliminari.