Colpi di pistola esplosi dopo una lite: 48enne ferito nel Barese

Ferito a colpi di pistola al termine di un litigio. Vittima dell'aggressione, avvenuta nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo a Gravina, un 48enne. L'uomo, con precedenti di polizia, intorno alle 15 si è presentato all'ospedale di Altamura con alcune ferite da arma da sparo al fianco e ad una gamba. Ricoverato per le cure necessarie, l'uomo non versa in pericolo di vita.

Su richiesta del personale medico, i carabinieri sono quindi giunti in ospedale, avviando le indagini per ricostruire l'accaduto. Al termine dei primi accertamenti, i militari dell'Arma hanno ricondotto l'aggressione a una lite avveuta in precedenza tra il ferito e un 42enne, anch'egli di Gravina e con precedenti di polizia, al termine del quale il 42enne avrebbe esploso alcuni colpi contro il 48enne con un'arma in suo possesso, per poi allontanarsi in auto.

Il 42enne, rintracciato dai carabinieri, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Sul luogo dell'aggressione sono stati effettuati rilievi da parte del personale della Sis - Sezione Investigazioni Scientifiche al fine di raccogliere ogni possibile traccia utile a ricostruire ancora più dettagliatamente la dinamica dei fatti.