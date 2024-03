Colpi d'arma da fuoco esplosi a Carbonara: feriti due giovani, indagini in corso

Indagini sono in corso da parte della Polizia su una sparatoria che sarebbe avvenuta nelle scorse ore a Carbonara.

Intorno alle quattro della scorsa notte due giovani si sono presentati autonomamente all'ospedale Di Venere, con ferite d'arma da fuoco. Gli agenti della Squadra mobile, intervenuti in ospedale, hanno quindi avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto. L'episodio si sarebbe verificato nella piazza centrale del quartiere, dove sono in corso i rilievi da parte della Polizia scientifica. I due giovani sarebbero rimasti feriti in maniera non grave.