Corato, specchietti e fari rotti al sindaco: 24 ore prima la denuncia di atti estorsivi ai commercianti

Danneggiati gli specchietti e i fari dell'auto del sindaco di Corato, Corrado De Benedettis. I responsabili hanno usato un oggetto contundente per frantumare il vetro al centro, un "lavoro chirurgico, di precisione" ha spiegato in un post il primo cittadino del comune barese, promettendo una denuncia. "Chiunque subisce un danno, una violenza, una intimidazione, un'estorsione deve denunciare - ha aggiunto - L'unione fa la forza".

A De Benedittis sono arrivate diverse manifestazioni di solidarietà, tra cui quella dell'associazione Avviso pubblico. E ricordano che appena ventiquattro ore prima il primo cittadino aveva postato sui social l’ennesimo video per denunciare gli ultimi gravi fatti di cronaca avvenuti in città: l’esplosione di un ordigno avvenuta nella notte del 18 novembre ai danni di un negozio di elettronica e, lunedì 15 novembre, episodio analogo è accaduto ad un distributore di tabacchi in via Roma. "A pochi giorni dall’adesione ad Avviso Pubblico del Comune di Corato registriamo con grande rammarico questo episodio ai danni dell’amico e collega Corrado De Benedictis. La nostra associazione esprime piena solidarietà e vicinanza al primo cittadino e alla comunità di Corato. In questi giorni – spiega Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto e Vicepresidente di Avviso Pubblico – avevamo già programmato alcuni eventi proprio a Corato per accendere un lume di speranza e un faro di emergenza per il territorio barese sotto assedio, e che insieme alla provincia allargata Barletta-Andria-Trani sta registrando una serie di episodi che hanno come unico denominatore la violenza utilizzata come arma intimidatoria e come moto di soffocamento della libera democrazia".