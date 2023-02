Spesa farmaceutica ospedaliera, le Asl pugliesi 'sforano' il tetto ministeriale di 191 milioni

Nel 2022 l'Asl pugliesi hanno superato il tetto ministeriale previsto per la spesa farmaceutica ospedaliera di 191 milioni di euro. L'esborso complessivo, secondo quanto riportato dall'Ansa, sarebbe pari a 850 milioni di euro, il limite indicato dal dicastero era invece di 658 milioni.

I dati sono stati forniti oggi durante le audizioni in Commissione Bilancio del Consiglio regionale pugliese. Sforati anche i limiti previsti per la spesa farmaceutica convenzionata, quella relativa agli acquisti in farmacia, con il superamento della soglia pari a poco meno di 7 milioni di euro.

Le Asl che hanno sforato di più in termini percentuali sono la Asl Taranto (34,85%), seguita da quella di Brindisi (34,84%), Policlinico di Foggia (30,75%), Bari (29,95%), Lecce (27,89%), Foggia (26,90%), Policlinico di Bari (26,59%) e Bat (25,36%).