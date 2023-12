Cozze, gamberoni e ricci sequestrati nel Molo San Nicola: due multe per vendita senza autorizzazione a Bari

Gli agenti della Polizia Locale di Bari, in un'operazione congiunta con i militari della Guardia di Finanza e il personale Asl/Siav-B, hanno sequestrato oggi al Molo San Nicola 10 kg di cozze, 5 kg di gamberoni, un centinaio di ricci di mare, alcuni chili di ostriche e seppioline tagliate di mare: due persone sono state multate per l'attività di vendita compiuta in area demaniale senza la necessaria autorizzazione. Sono state comminate sanzioni anche per la mancata tracciabilità dei prodotti ittici contestati dal Siav.

L'operazione rientra nell'ambito della vigilanza e controllo della regolarità delle attività commerciali e la tutela della salute dei consumatori.