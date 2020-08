Momenti di paura sulla statale 100: auto prende fuoco, in salvo gli occupanti

Momenti di paura questa mattina sulla statale 100, all'altezza di Acquaviva, dove un'auto in transito ha preso fuoco. E' accaduto intorno alle 9.30. Illesi i giovani occupanti del mezzo, che sono riusciti a mettersi in salvo senza conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: in corso di accertamento le cause dell'accaduto.

