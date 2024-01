Statale 16, lavori sulla Complanare per il quartiere Sant'Anna: "L'intera carreggiata sarà ripristinata e asfaltata"

Sono in corso i lavori di fresatura della Complanare sulla Strada Statale 16 di Bari, in direzione del quartiere Sant’Anna.

"Si tratta di un intervento di ripristino del manto stradale delle carreggiate interessate dai lavori Pnrr di Enel - dichiara il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - Interventi necessari a collegare la nuova centrale elettrica, in fase di costruzione nella zona Capurso, con quella già in funzione di via Caldarola. A seguito delle segnalazioni ricevute dai residenti, assicuro che verrà ripristinata l’intera carreggiata della complanare. La bitumazione inizierà lunedì 8 gennaio ed interesserà anche l’ultimo tratto di via Gentile, nelle vicinanze della stazione di servizio Albergo Petroli".

"Chiedo un po' di pazienza e collaborazione ai residenti - conclude Leonetti - in modo da affrontare con serenità eventuali disagi alla circolazione stradale".