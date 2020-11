Riapre il sottopasso verde della stazione: entro fine anno pronta la nuova palazzina in via Capruzzi

Riapre da oggi il sottopasso verde delle stazione di Bari centrale. A renderlo noto è il Grandi Stazioni Rail (Gruppo Fs Italiane). Proseguono intanto i lavori per il completamento della nuova palazzina in via Capruzzi. La consegna dell’immobile è prevista entro fine anno, così come la riapertura del sottopasso rosso, attualmente chiuso per restyling. In parallelo, la società ferroviaria sta procedendo alla progettazione del nuovo parcheggio bus di via Capruzzi.

