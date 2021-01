Ruvo, 'spenti' i due focolai Covid nelle rsa, ma la città piange una vittima. Il sindaco: "Dati in controtendenza rispetto alla Puglia"

Sono ufficialmente 'spenti' i focolai Covid nelle due residenze per anziani di Ruvo. A comunicarlo è il sindaco, Pasquale Chieco, ricordando che gli ospiti della rsa Maria Maddalena Spada e della Casa di riposo delle suore Gerardine sono risultati tutti negativi nell'ultimo giro di test effettuati. In città, però, ci sono - secondo quanto comunicato dalla Prefettura - 21 nuovi casi e 40 negativizzati. "Dobbiamo purtroppo comunicare con dolore che nei giorni scorsi una persona affetta da Coronavirus è deceduta: esprimo alla famiglia il più sentito cordoglio. Si tratta del primo caso di questo genere dall’inizio dell’anno" ricorda il primo cittadino, aggiungendo che i numeri sono in controtendenza rispetto al resto della regione.

"Ricordiamoci che siamo ancora in zona arancione, che il virus non si ferma al confine tra un paese e un altro e che rimangono prescrizioni molto chiare soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti - aggiunge - Non smettiamo di usare le mascherine, di rispettare la distanza interpersonale e di evitare assembramenti, perché dal nostro comportamento continuano a dipendere la salute nostra e delle persone che sono intorno a noi. Italia e Unione Europea stanno chiedendo con fermezza in queste ore alle società farmaceutiche il rispetto degli impegni sottoscritti; solo una campagna vaccinale continua e organizzata infatti potrà portarci alla conclusione di questa lunga vicenda".