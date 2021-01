Tamponi gratuiti per insegnanti e personale Ata a Gioia del Colle: "Presenti oltre la metà dei convocati, tutti negativi"

Screening gratuito per insegnanti e personale Ata delle scuole di Gioia del Colle: all'appello dell'amministrazione comunale ha risposto oltre la metà degli aventi diritto, dipendenti dei due istituti comprensivi Carano-Mazzini e Losapio-San Filippo Neri, oltre che dell'asilo nido comunale. "Su 404 convocati - spiegano dal Comune - si sono presentati in 281": coloro che si sono sottoposti al test sono risultati tutti negativi. Dal sindaco è arrivato il ringraziamento "al personale del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, della Croce Rossa, della P. A. Gioia Soccorso e della P. A. Gioiese, oltre a Vincenzo Nunziante per la preziosa collaborazione".