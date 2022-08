Ordinanza balneare e animali in spiaggia, controlli della Polizia locale nei lidi baresi. Telelaser, altre nove sanzioni

Controlli della Polizia locale nelle spiagge comunali e negli stabilimenti balneari: in questi giorni gli agenti, con le Guardie zoofile della Città metropolitana di bari, sono impegnate in una serie di verifiche sul rispetto dell'ordinanza balneare pugliese e della legge regionale relativa all'accesso degli animali di affezione e alle aree a loro destinate. I primi controlli sono stati effettuati in cinque lidi cittadini sul litorale nord barese, dove non sono state accertate violazioni di rilievo.

Parallelamente procedono anche i servizi con l'utilizzo del telelaser sulle strade cittadine, per contrastare il fenomeno del mancato rispetto dei limiti di velocità. Nelle ultime ore, altre nove sono state le violazioni accertate, tutte relative al superamento del limite massimo di velocità previsto per il tratto di strada monitorato di non oltre 10 km/h.