Pedinano e tentano di rapinare notaio a Bari, ma il colpo fallisce: 4 arresti

La Squadra Mobile e la Polizia Stradale hanno arrestato complessivamente 4 persone, tra Bari e Andria, accusate a vario titolo di un tentata rapina ai danni di un notaio di Lavello, in provincia di Potenza.

In manette sono finiti due baresi e due andriesi, tra cui una donna. Secondo l'inchiesta coordinata dalla Dda, il tentato colpo sarebbe avvenuto il 10 dicembre scorso dopo settimane di preparazione e un altro tentativo fallito che si sarebbe verificato il 12 novembre, non andato a segno perchè il notaio avrebbe modificato il percorso din rientro.

Il notaio sarebbe stato monitorato nuovamente al suo arrivo in città, il 10 dicembre ma, in quell'occasione, c'erano anche gli agenti della Polizia che ha 'rovinato' i piani ai presunti rapinatori.

Prosegue, dunque, l'impegno delle Forze dell'Ordine nel contrasto agli assalti nel Nordbarese. Solo pochi giorni fa, nella Bat, la Polizia e la Dda avevano sventato, in un'altra occasione, un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di un imprenditore di Barletta. Altro analogo episodio, in questo caso consumato, era già avvenuto ad Andria negli ultimi mesi del 2021, ai danni del figlio di un noto e facoltoso imprenditore andriese che, per la liberazione del proprio congiunto, aveva ricevuto una richiesta di riscatto di centinaia di migliaia di euro.