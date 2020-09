Paura nella notte a Terlizzi: divampa incendio per strada, bruciate tre auto parcheggiate

Tre auto sono state incendiate nella notte a Terlizzi. L'episodio si è verificato in via Lucca attorno alle 3. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, gli agenti della Polizia Locale e i volontari dell'associazione Puliamo Terlizzi. Fortunatamente il rogo non ha provocato feriti.

I residenti, in ogni caso, hanno vissuto una nottata da incubo anche per l'odore acre proveniente dalle sostanze chimiche emanate dal rogo. Si indaga per stabilire le cause dell'incendio.