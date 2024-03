Terremoto in Grecia, la scossa avvertita anche in Puglia

È stata avvertita anche in Puglia la scossa di terremoto di magnitudo 5.7 avvenuta in Grecia, nella Costa Occidentale del Peloponneso. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, riporta l'Ansa, ha registrato il sisma alle 8.12. Molte segnalazioni dei pugliesi sono state riportate sui social network, in particolare la scossa sarebbe stata avvertita nelle zone del Salento.