Arriva l'illuminazione per il nuovo campo di calcetto a Torre a Mare: partono i lavori in via La Penna

Gli interventi di montaggio, della durata di pochi giorni, sono cominciati ieri: come per altri playground cittadini, l’impianto funzionerà a chiamata, cioè con accensione delle luci solo in presenza di fruitori

Sono cominciati ieri i lavori di montaggio dell’impianto di illuminazione del nuovo campo di calcetto di via La Penna, a Torre a Mare. Gli interventi prevedono l’installazione dei corpi illuminanti a led, la posa dei cavi di alimentazione e il nuovo quadro di comando.

Come per altri playground cittadini, l’impianto funzionerà a chiamata, cioè con accensione delle luci solo in presenza di fruitori, quindi in maniera temporizzata al fine di contenerne i consumi in caso di non utilizzo del campo.

Le operazioni, che termineranno entro pochi giorni, consentiranno la piena accessibilità al campo da gioco anche nelle ore serali, fatta comunque salva la disattivazione automatica dell’impianto nella fascia notturna in modo tale da non creare disturbo ai residenti.