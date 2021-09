Alberobello, sale a 15 il numero di ulivi infetti dalla Xylella nella zona di contenimento

Altri dueulivi infetti nel focolaio di Xylella di Alberobello. Il batterio continua ad avanzare nel Barese e ora ha colpito 15 alberi nella zona cuscinetto, a un paio di chilometri dalla frazione di Coreggia, come segnalana Infoxylella. "Qualche giorno fa - segnala Infoxylella - è stato pubblicato anche il Rapporto 1688/Ldf/2021 che aggiunge altri due olivi infetti al focolaio, in questo caso in zona di contenimento, nei pressi di una stazione di servizio della SS16 vicinissima al confine con l'agro di Monopoli. Con questo aggiornamento il numero delle piante infette rilevate nel corso del nuovo monitoraggio sale a 58".