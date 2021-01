Tra assembramenti e petardi sulle auto, nell'Umbertino residenti esasperati: "Pochi irresponsabili danneggiano tutti"

Gruppi di giovani fermi sui marciapiedi e petardi fatti esplodere in strada (in un caso, anche su un'auto). Nell'unico giorno di 'zona arancione' di queste festività natalizie, i residenti tornano a segnalare i 'soliti' assembramenti, e non solo. Nella serata di ieri, infatti - come segnalato sulla pagina Fb del 'Comitato salvaguardia zona Umbertino' - un petardo ha danneggiato un'auto parcheggiata in via Di Crollalanza: stando a quanto si intuisce dalle foto postate dai residenti, il petardo sarebbe esploso proprio sul cofano dell'autovettura, compromettendone carrozzeria e parabrezza.

"Ci si lamenta della zona rossa, della diffusione dei contagi in preoccupante crescita, della chiusura delle attività commerciali e delle conseguenze economiche, ma purtroppo la realtà è questa - commentano i residenti sul gruppo - Pochi "irresponsabili" che pregiudicano la stragrande maggioranza dei concittadini favoriti dalla carenza di controlli. Noi facciamo la nostra parte "segnaliamo", ci indignamo, cerchiamo di sensibilizzare, ma se nessuno interviene per far rispettare le norme emergenziali in vigore sarà tutto inutile. Non servirà poi piangere sul latte versato".