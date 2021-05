Vaccini, nel Barese quasi 11mila somministrazioni in un giorno. In Puglia utilizzato il 96% delle dosi

Nel report regionale si segnalano 2.225.755 dosi attualmente inoculate in Puglia. In corso seconde dosi per operatori scolastici, forze dell’ordine e detenuti a livello provinciale

In Puglia somministrato il 95,9% delle dosi arrivate: è quanto emerge dal report inviato dalla Regione, che vede 2.133.835 somministrazioni effettuate a oggi, su un totale di 2.225.755 dosi attualmente a disposizione.

La situazione nel Barese

Nel Barese invece sono 4.448 le somministrazioni eseguite fino alle ore 13 nei centri vaccinali. La campagna di immunizzazione anti Covid prosegue senza sosta in favore dei soggetti fragili a cura dei medici di Medicina generale, delle fasce di età previste, comprese le seconde dosi per operatori scolastici, forze dell’ordine e detenuti, che sono in dirittura di arrivo per completare il ciclo vaccinale. In una nota Asl conferma il target quotidiano di somministrazioni nei punti dell'Azienda sanitaria locale, che supera le 10mila dosi al giorno, con 10.721 vaccinazioni eseguite nelle ultime 24 ore, di cui 7.775 prime dosi e 2.946 seconde, di cui 1880 sono state riservate a soggetti vulnerabili per patologia.

Intanto si sono concluse le vaccinazioni per le persone comprese fra i 60 anni e gli over 80, mentre continuano le vaccinazioni per fascia di età decrescente e, in linea con l’andamento spedito delle somministrazioni, aumentano le percentuali di copertura per le categorie fissate dal piano strategico vaccinale: "nel territorio provinciale – si legge nella nota della Regione - già il 45% dei soggetti 50-59 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino così come si registra il 25% di copertura delle persone di età compresa fra i 40 e i 49 anni. In totale il 39% della popolazione residente in provincia di Bari è stata immunizzata almeno con una prima somministrazione di vaccino".