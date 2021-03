In Puglia oltre 410mila vaccinati, somministrato il 96% delle dosi ricevute. Lopalco: "Piccolo record nazionale"

I dati, aggiornati alle 6 di questa mattina, sono stati diffusi dall'assessore regionale alla Sanità, che in mattinata ha visitato l'hub per le vaccinazioni in completamento in Fiera

La Puglia ha somministrato quasi tutte le dosi di vaccino anti Covid ricevute fino ad ora: come comunicato dall'assessore Lopalco, infatti, il 95,9 percento dei vaccini (410.417) sono stati inoculati. Il dato, aggiornato alle 6 di questa mattina, comprende 89.087 sono i cittadini over 80 e 72.133 gli operatori scolastici. "Le vaccinazioni proseguono a ritmo spedito in tutti gli hub e centri distribuiti sul territorio pugliese - spiega Lopalco - Oggi ho visitato quello in fase di completamento nella Fiera del Levante di Bari che avrà 20 postazioni attive, garantendo centinaia di vaccinazioni l’ora e che si aggiungerà alla rete della Asl Bari".

L'assessore definisce un "piccolo record nazionale" lo stare stabilmente sopra il 90%, con punte di oltre il 95% delle dosi somministrate rispetto a quelle arrivate da Roma e "testimonia lo sforzo che le Asl stanno mettendo in campo, vaccinando 410.417 volte in poco più di due mesi". "Occorre avere fiducia nel sistema che mano a mano, se continueranno ad arrivare le dosi, permetterà di immunizzare larghi strati della popolazione. Il vaccino è l’unico sistema che conosciamo per combattere e distruggere il virus e per riportare alla normalità la vita, la scuola, l’economia, il sistema sanitario. La vigilanza sui segnali di possibili eventi avversi funziona: sono oltre 16 mila i pugliesi già vaccinati con il siero Astrazeneca del lotto che è stato bloccato, e non sono riferibili eventi straordinari, mentre continuano le verifiche incrociate" conclude.