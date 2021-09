Vaccini, a Bari l'80% degli under 19 ha ricevuto almeno una dose. In Puglia si avvicina quota 5 milioni e mezzo di somministrazioni

Il report dell'Asl Bari vede il 76 per cento degli under 19 nella provincia aver ricevuto la prima dose, il 44 il ciclo completo. Dati migliori per gli over 50: il 94 per cento ha ricevuto la prima dose di vaccino e l’86 per cento ha concluso l’intero ciclo

A Bari l'80 per cento dei giovani tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Il dato, che emerge dal report dell'Asl sulla campagna vaccinale, è superiore alla media provinciale (che si attesta al 76 per cento), mentre nel Barese il 44 per cento ha ricevuto entrambi le dosi. Percentuali elevate, del resto, riguardano tutta la popolazione in età vaccinabile: l’86 per cento degli over 12 ha fatto la prima dose e il 74 per cento ha completato il ciclo. In crescita soprattutto i 20-29enni vaccinati con almeno una dose (78 per cento), così come i 30-39enni (77 per cento) e i 40-49enni (83 per cento).

Nell’ultima settimana, inoltre, si è ulteriormente consolidata la copertura vaccinale della vasta platea degli over 50: il 94 per cento ha ricevuto la prima dose di vaccino e l’86 per cento ha concluso l’intero ciclo. La campagna vaccinale, infine, ha totalizzato sino ad oggi 1 milione e 793mila dosi somministrate.

A livello regionale, invece, sono 5.450.118 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal Report del Governo.