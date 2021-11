Le pareti esterne della scuola Don Bosco imbrattate di scritte: "La punizione migliore per questi ragazzi? Invitarli a ripulire"

Le scritte sono lì, con tanto di data che ne certifica la recente origine: non più di due giorni fa, qualcuno si è 'divertito' ad imbrattare con le bombolette spray i muri esterni della scuola Don Bosco, nel cuore del quartiere Libertà.

A segnalare quanto accaduto sono i residenti del comitato 'Cittadini Attivi del Libertà', che insieme alla foto-denuncia del fatto lanciano anche una proposta: "Le telecamere che ci stanno a fare? Se fosse possibile individuare questi ragazzi, la punizione migliore sarebbe invitarli a ripulire, magari insieme ad associazioni del territorio: nessuno li giudicherebbe, sarebbe una punizione concreta e un modo per chiedere scusa. I ragazzi di oggi vogliono sentirsi protagonisti, ma in questi casi lo sono nel modo peggiore. Ci deve essere qualcosa per riuscire a frenare questi episodi".