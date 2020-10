Dopo la pioggia, venti di burrasca sferza la Puglia: scatta l'allerta meteo per 28 ore

Forti venti in arrivo sulla Puglia. Dopo le precipitazioni che hanno interessato la regione sin dalla mattinata, sono previsti dalle 20 di oggi, mercoledì 7 ottobre, e per le successive 28 ore, "venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca" spiega la Protezione civile in una nota. È stata quindi diramata l'allerta gialla per rischio vento, localizzata quindi anche sulla provincia barese.

Secondo le previsioni di 3b Meteo, le raffiche arriveranno a toccare i 35 chilometri orari nella giornata di giovedì 8 ottobre.