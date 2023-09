Ancora vento forte sulla Puglia: raffiche di burrasca sulle coste

Venti forti da nord continuano a sferzare la Puglia. Niente pioggia, dunque, in questa prima settimana di settembre, ma venti freschi che continueranno a soffiare sulla regione almeno fino a domani. La Protezione civile regionale, infatti, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse con 'allerta gialla' per rischio vento su tutta la Puglia, valida dalle ore 20 di oggi, 5 settembre, per le successive 18 ore. Sono attesi, in particolare, "venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca, specie sulle aree costiere".