"In via Troisi auto e moto sfrecciano ad alta velocità", l'allarme dei residenti: "Servono dei rallentatori"

"Ogni giorno è una gara di velocità sul rettilineo": la segnalazione arriva da un residente di via Michele Troisi, al quartiere Japigia. L'uomo segnala come i limiti di velocità nella strada non vengano rispettati, "cosa molto pericolosa dato che, oltre alle varie uscite dai cancelli carrabili dei vari condomini, è presente un attraversamento pedonale in corrispondenza di uno degli ingressi dell'omonimo parco". "Stamattina - racconta ancora il cittadino - l'ennesimo episodio, con il sottoscritto che ha risposto per le rime ad un soggetto che giungeva in prossimità del suddetto attraversamento a circa 70 km/h suonando il clacson come un forsennato. Ovviamente sosteneva di essere nel giusto fin quando gli ho ricordato i limiti di velocità in città, argomento che lo ha portato ad allontanarsi imprecando e lasciando sull'asfalto un paio di centimetri di gomme".

Di qui l'appello rivolto "alle autorità competenti" per segnalare la necessità di installare, nella strada, dei rallentatori.