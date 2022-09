Acquista un 'Gratta e Vinci' da 5 euro e la fortuna lo assiste: vincita di 500mila euro in una tabaccheria di Bari

Un colpo di fortuna che forse non cambia la vita, ma certamente la agevola: stamattina a Bari, in una tabaccheria di Via De Giosa, un uomo ha vinto 500mila euro grazie ad un biglietto 'Gratta e Vinci'. La straordinaria cifra, come riportato da Telebari, è stata ottenuta con un ticket da 5 euro del gioco 'Il miliardario'. L'acquisto del tagliando sarebbe stato effettuato da un uomo che non sarebbe cliente abituale dell'esercizio commerciale.

Il vincitore, dopo il primo momento di inevitabile smarrimento, ha potuto condividere la gioia con il titolare della 'Rivendita Tabacchi N.8': il negozio, una tabaccheria con una storia centenaria in città, aveva visto già nel passato somme importanti conquistate attraverso 'biglietti della fortuna'. Non era però mai accaduto che si raggiungesse, come oggi, la cifra record di mezzo milione di euro.