Violenze nei confronti dei congiunti, 60enne condannato portato in carcere a Trani

Dovrà scontare il resto della pena per gli episodi avvenuti nel 2015 a Corato. L'uomo era stato condannato per gravi atti di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti dei congiunti

Finisce in carcere un 60enne, che dovrà scontare il resto della pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. L'uomo era stato condannato per gravi atti di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti dei congiunti, commessi a Corato nel 2015. A eseguire l'ordine di carcerazione sono stati in mattinata gli agenti del locale Commissariato di polizia, al termine delle indagini che avevano consentito di raccogliere elementi rilevanti a sostegno delle gravi responsabilità a carico dell'uomo. Ora si trova in carcere a Trani.