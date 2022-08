Violenze, percosse minacce in famiglia: due persone arrestate a Turi e Valenzano

Due persone sono state arrestate, in contesti diversi, per maltrattamenti in famiglia avvenuti in alcune località del Barese. Nel primo caso, a Turi, un 39enne è finito in manette in esecuzione di un’ordinanza di custodia di cautelare in carcere, emessa dal Gip di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica: l'uomo è ritenuto responsabile di violenze e minacce nei confronti della propria convivente.

Bloccato, a Valenzano, anche un 51enne: secondo l'accusa, dallo scorso mese di maggio avrebbe, in diverse circostanze, minacciato e percosso la madre e il fratello.