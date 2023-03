Apre a Bari “Ard Discount”, in Puglia il terzo punto vendita della catena dove trionfa qualità e convenienza

Non c'è due senza tre, dice un vecchio proverbio. Dopo i due punti vendita già attivi a Barletta, ARD Discount triplica dunque la sua presenza in Puglia con l'inaugurazione, avvenuta ieri, del nuovo punto vendita di Bari in via Amendola, angolo Vico Capurso 5/A 5/B , apertura coincisa con la Festa della Donna e in questa occasione non poteva mancare per i clienti il ??dono di un mazzetto di mimosa.

Il nuovo punto vendita si estende su una superficie di circa 600 mq e offre una vasta gamma di prodotti alimentari e non solo, con reparti specializzati come macelleria, ortofrutta e panetteria. Per la nuova apertura ARD Discount ha preparato un volantino dedicato con prodotti selezionati specificatamente per i clienti di Bari. La catena di discount, già presente con successo in Sicilia, Calabria e Basilicata, anche in Puglia punta ad offrire ai consumatori la possibilità di acquistare prodotti di qualità a prezzi convenienti, garantendo al contempo un'esperienza di acquisto piacevole e soddisfacente.

“L'apertura del nuovo punto vendita ARD Discount a Bari - sottolinea Marco Sgarioto, amministratore delegato di Ergon a cui fa capo l'insegna - rientra nelle attività di sviluppo della nostra azienda che di recente ha siglato un'importante partnership con Maiora lanciando insieme la società ARDita l'obiettivo di incrementare la presenza dei punti vendita ARD, finora oltre 200, nelle varie regioni del Sud Italia”.

E dunque anche a Bari approdano migliaia di referenze e prodotti a marchio che hanno fatto il successo di ARD. Tra questi ci sono i prodotti “Terre e Tesori”, che racchiudono il meglio delle produzioni territoriali italiane sia Dop che Igp ma c'è pure la linea "Protein” del marchio "TodaVida", che offre una varietà di prodotti dolci e salati pensati per il gusto ed il benessere delle pause snack.“Buono & Gusto” caratterizzato da prodotti biologici e vegani, ed ancora tanti altri prodotti senza glutine e senza lattosio.Insomma ce n'è per tutti i gusti.