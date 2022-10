Arriva Primark: apre il nuovo store nel Parco Commerciale Casamassima, si cerca personale

Primark, il rivenditore di moda internazionale, inaugurerà il 2023 con l'apertura del suo nuovo store all’interno del Parco Commerciale Casamassima, in provincia di Bari. Questo store rappresenterà il quarto punto vendita Primark nel Sud Italia – insieme ai negozi di Catania e Chieti, entrambi inaugurati lo scorso anno, e Caserta all’interno del centro commerciale Campania, la cui inaugurazione è prevista entro fine anno.

Con una superficie commerciale di circa 4.450 metri quadrati, questo quattordicesimo punto vendita di Primark offrirà l’esperienza in-store per cui Primark è da sempre famosa tra gli italiani nei suoi 11 negozi già operativi nel Paese. I clienti di Primark Casamassima potranno presto acquistare le ultime tendenze e i capi basic delle collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e homewear.

Questo nuovo store creerà oltre 150 nuovi posti di lavoro a livello locale inaugurando così la campagna di recruiting a supporto. Nel dettaglio, Primark è alla ricerca di diverse figure in ambito retail tra cui visual merchandiser, department manager e retail assistant. Per tutti i nuovi assunti, Primark offrirà un'ampia varietà di programmi di formazione interni, nonché opportunità di crescita e sviluppo a tutti i livelli. Per inoltrare la propria candidatura è disponibile la sezione ‘Carriere’ del sito web ufficiale di Primark.

Il negozio Primark Casamassima rappresenta il più recente store ad essere annunciato nell'ambito dell’ambiziosa strategia di espansione di Primark in Italia. Quest’anno il rivenditore ha infatti inaugurato nuovi punti vendita a Milano in Via Torino, oltre a due nuovi store a Chieti e Bologna durante il periodo estivo. Primark ha inoltre annunciato due altri negozi entro la fine dell'anno: a Torino all’interno del centro commerciale Le Gru, la cui inaugurazione si terrà martedì 8 novembre, e a Caserta all’interno centro commerciale Campania. Seguirà infine Venezia presso il centro commerciale Nave de Vero nel corso del 2023.