Dalla raccolta di vestiti per gli 'ultimi' alla scuola guida per i monopattini: finanziati altri 18 progetti di 'Un negozio non è solo un negozio'

Altre 18 proposte di finanziamento approvate per l'avviso pubblico del Comune di Bari 'Un negozio non è solo un negozio', che si vanno ad aggiungere alle 4 già finanziate a esito delle precedenti due sessioni di valutazione. La misura comunale, curata dal job center comunale Porta Futuro, sostiene lo sviluppo di progetti commerciali promossi dai negozi cittadini, con contributi a fondo perduto fino a 50mila euro, a fronte dell’impegno da parte degli stessi a realizzare attività, iniziative, eventi e servizi pensati per favorire il progresso della comunità locale. Le imprese, una volta selezionate, sono ammesse alla fase di co-progettazione volta a definire in maniera esecutiva i contenuti e le attività dei progetti e a stilare il cronoprogramma delle attività, che saranno avviate a seguito della stipula delle singole convenzioni tra il Comune e le imprese beneficiarie.

“A più di tre mesi dal lancio di questa nuova misura, siamo a 42 proposte progettuali già finanziate - commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone - Questo per noi è motivo di grande soddisfazione per due ordini di motivi: il primo riguarda l’alto gradimento da parte delle attività commerciali che hanno compreso le potenzialità di questo avviso, mentre il secondo ha a che fare con la consapevolezza di essere riusciti a interpretare le esigenze dei titolari dei negozi cittadini. In un momento storico particolarmente complicato, abbiamo voluto offrire a un settore economico molto importante della nostra città la possibilità di rinnovare e rilanciare la propria attività. Quindi il nostro auspicio è che tante altre realtà possano candidarsi all’avviso”.

“Stiamo procedendo speditamente sia con gli incontri tra lo staff di Porta Futuro e i titolari delle imprese già aggiudicatarie del finanziamento per accompagnarli sino al raggiungimento dei loro obiettivi, sia con la valutazione dei nuovi progetti - dichiara l’assessore alle Politiche del lavoro Eugenio Di Sciascio -. Siamo molto contenti del successo di questa misura perché è fondamentale per le attività commerciali innovare l’offerta dei loro prodotti, ma anche le modalità con cui fare business, affinché siano competitive e possano restare efficacemente sul mercato, soprattutto in un momento molto delicato come quello attuale”.

I nuovi progetti ammessi a finanziamento

DM Family Store - Aiutaci ad aiutare

Il progetto prevede la digitalizzazione di un’attività di commercio al dettaglio di biancheria, intimo e maglieria nel quartiere Picone, in via Campione 64. Attraverso la creazione di un e-commerce, ben strutturato e gestito in modo professionale, il negozio intende potenziare il canale di vendita online accompagnandolo con politiche di branding e web marketing. In cambio, l’attività commerciale si impegna, in collaborazione con un’associazione locale, a realizzare un ‘banco di abbigliamento solidale’, con attività di raccolta di indumenti usati in buone condizioni da donare a persone in condizione di svantaggio economico.

ZAUM & Co. - PZZ: Prinz Zaum Zeit

Previste la rifunzionalizzazione degli spazi e la diversificazione di prodotti e servizi della libreria-caffetteria nel quartiere Madonnella. Con questo progetto ZAUM amplia la zona espositiva della libreria, sposta e modifica il bancone del bar per garantire maggiore accessibilità, recupera spazi per i tavolini interni e superfici espositive per installazioni artistiche. Inoltre, il progetto prevede l’ampliamento dell’offerta di titoli dedicati all’infanzia e l’acquisto di software e strumentazione per autoprodurre pubblicazioni editoriali artigianali in serie limitata. In cambio, l’attività commerciale si impegna a produrre e ospitare attività di promozione della lettura e dei contenuti letterari, del teatro contemporaneo, delle arti visive e della musica con presentazioni, lezioni, laboratori, eventi, mostre ed esposizioni.

ABK Srls - Un negozio per formare

Non un semplice negozio dove acquistare un prodotto, ma un luogo dove poter raccogliere informazioni e consigli sulle tecnologie di uso quotidiano: è questa l’idea alla base del progetto di sviluppo commerciale proposto da ABK che intende supportare e formare i clienti sulle tematiche legate al mondo tech. Pertanto l’attività commerciale intende offrire informazioni utili che vanno dall’utilizzo sostenibile di strumenti come infissi e sistemi di condizionamento al corretto smaltimento dei dispositivi elettronici. Gli investimenti previsti prevedono la riconfigurazione del layout della superficie di vendita, interventi per l’efficientamento energetico, interventi per migliorare l’accessibilità dell’esercizio commerciale e azioni per il miglioramento delle aree esterne di pertinenza.

Lorusso Motors - First steps, Guida in sicurezza

Lorusso Motors è una concessionaria di motociclette nel quartiere Poggiofranco. Il progetto di sviluppo commerciale prevede la rifunzionalizzazione degli spazi interni dell’edificio e una nuova riconfigurazione della zona espositiva. Inoltre, interviene sulla questione sicurezza con la sostituzione degli infissi esistenti con nuove vetrine antisfondamento e un impianto di videosorveglianza. Prevista anche l’installazione di un montacarichi idoneo per la movimentazione interna delle moto e una migliore logistica dell’attività commerciale. In cambio, l’esercizio commerciale si impegna a realizzare corsi di guida sicura e di sicurezza stradale per giovani motociclisti.

Verdurè Srls - Mater Lab

Verdurè è la società che gestisce il ristorante ‘98orto Osteria Contemporanea’ nel centro di Bari. Il progetto di sviluppo commerciale prevede la riconfigurazione degli spazi al pubblico e l’allestimento di un’area per l’esposizione e la degustazione di prodotti food non deperibili e di prodotti beverage. Inoltre, è finalizzato ad adeguare gli spazi del laboratorio per migliorare lo svolgimento delle operazioni quotidiane di lavoro e accogliere nuovi macchinari. L’attività commerciale si doterà anche di un nuovo sito web e di un e-commerce. In cambio, si impegna a organizzare e promuovere eventi, corsi e laboratori sui temi della sostenibilità della filiera del cibo, facendo dell’attività ristorativa un luogo di apprendimento e sperimentazione.

Gelich Enterprises Srl - monopatTiamo

I’m droid è l’insegna del brand fondato da Gelich Enterprises nel 2018 a Bari. Il punto vendita in corso Vittorio Emanuele II 156/A è oggi un importante punto di riferimento per la mobilità elettrica sia per privati che per le società in sharing di tutta Italia. L’officina collegata all’attività è la prima realtà nazionale a offrire servizi di assistenza tecnica strutturati, con diagnosi avanzate e interventi di riparazione meccatronica realizzati in loco. Con il progetto l’esercizio commerciale intende ristrutturare il punto vendita per migliorare l’operatività aziendale, migliorare le condizioni di sicurezza con un impianto di videosorveglianza, aggiornare la dotazione tecnologica del negozio e dotarsi di un mezzo aziendale. In cambio, intende promuovere la prima scuola di guida sicura per monopattini elettrici, completamente gratuita, in collaborazione con professionisti della stradale della Polizia locale.

Saverio Cassano - Pizza e Villaggio

La pizzeria ‘Antoine’, gestita dalla fine degli anni ‘90 dalla famiglia Cassano, è in via Messenape 26/A, nel quartiere Villaggio del Lavoratore. Si tratta dell’unica attività del genere nel quartiere. Il progetto di sviluppo commerciale nasce dalla necessità di migliorare e accrescere il ruolo dell’attività nella comunità del quartiere, intesa come un vero e proprio punto di riferimento per grandi e piccoli. Il progetto prevede il potenziamento della dotazione strumentale dell’attività: un nuovo forno, un dehors per la zona esterna, un sistema di videosorveglianza e antintrusione. In cambio, l’attività commerciale si impegna a organizzare un programma di incontri professionalizzanti sull’arte della pizza destinato ai ragazzi del quartiere, in collaborazione con la parrocchia locale ‘Santa Famiglia’ e il comitato cittadino, per trasferire abilità e tecniche finalizzate all’inserimento lavorativo nel mondo della ristorazione.

Piccoli desideri - ConsapevoLeggiamoci

‘Piccoli desideri’ è un negozio di abbigliamento per bambini a Poggiofranco, gestito dalle sorelle Maria Anna e Romana Giardino. Il progetto di sviluppo commerciale prevede la ristrutturazione del negozio e una nuova configurazione del layout di allestimento e arredo, l’installazione di nuovi sistemi informatici e di sicurezza; l’implementazione di una piattaforma di e-commerce. In cambio, l’attività commerciale si impegna a promuovere un progetto educativo strutturato in incontri con personale qualificato, orientato a sviluppare, mediante letture e laboratori, la consapevolezza e la capacità espressiva dei bambini.

Calabrese elettronica - Wave & Renewave

Il progetto promuove l’evoluzione del negozio di elettronica attraverso un restyling della superficie di vendita, in particolare dello show room, e la realizzazione di un sito e-commerce da integrare con un adeguato sistema gestionale. Prevista anche un’attività di web marketing del brand commerciale, in cui la comunicazione online avrà come elemento rafforzativo l’uso massiccio di sistemi videoinformativi presenti in store: totem, videowall, touchscreen. In cambio, l’esercizio commerciale si impegna a promuovere attività di formazione con scuole e associazioni di categoria sui temi delle tecnologie, delle telecomunicazioni e della gestione dei sistemi di termoregolazione e domotica.

Escape Campus Srl - Escape Taxi

Escape Campus è una scuola di inglese in piazza Umberto. Il progetto di sviluppo commerciale prevede la ristrutturazione delle aule di formazione, la fornitura di hardware e arredi per lo svolgimento di attività formative e la creazione del nuovo sito web. In cambio, in partnership con una cooperativa locale di tassisti, l’attività propone l’organizzazione di un corso di inglese per 100 tassisti della città per accrescere la conoscenza della lingua e in particolar modo l’ascolto, la comprensione e l’esposizione delle frasi, terminologie e richieste comuni dei turisti in arrivo.

Il nero sfina Srls - Black28 per il commercio e la comunità barese

Il nero sfina opera sotto l’insegna commerciale Black28, un negozio di abbigliamento la cui sede storica nasce nel quartiere Poggiofranco. Il progetto di sviluppo commerciale prevede lo spostamento dell’attività commerciale a San Pasquale, nei pressi di parco 2 Giugno, in una nuova sede più funzionale, confortevole e fruibile per i clienti. Il progetto prevede la ristrutturazione dei nuovi locali, interventi per il risparmio energetico, l’installazione di un impianto di videosorveglianza, la posa in opera di vetrine antisfondamento. Sarà realizzato anche un nuovo sito web implementato con una piattaforma e-commerce. In cambio, l’esercizio commerciale si impegna a organizzare attività sociali in collaborazione con associazioni e parrocchie locali.

Calamarè Srls - In cucina con noi

Calamarè è un ristorante a pochi passi dalla spiaggia di Fontana nuova a Torre a Mare. Attraverso il progetto di sviluppo commerciale prevede di rendere più sostenibile l’attività con l’installazione di un impianto fotovoltaico di 20 KW e l’acquisto di un veicolo commerciale elettrico. In cambio, il ristorante si impegna a organizzare, in collaborazione con un’organizzazione di volontariato locale, laboratori socializzanti e occupazionali per ragazzi con disabilità vicini all’età adulta.

Samuel Sas - Bellezza, confort e ambiente

Il progetto di sviluppo commerciale prevede il miglioramento degli impianti, il potenziamento della dotazione strumentale e degli apparati tecnologici e la valorizzazione degli spazi esterni dell’attività di parrucchiere nel quartiere Poggiofranco. È prevista anche la realizzazione di un sito web con un moderno sistema di prenotazione. In cambio, l’esercizio commerciale si impegna a garantire sconti e un’attività di formazione in hair beauty e make up per i residenti del quartiere.

Barproject - BP Social Lab

Barproject è bar, accademia per barman e baristi, agenzia di consulenza e organizzazione di eventi in via Ottavio Serena, nel quartiere Madonnella. Attraverso il progetto di sviluppo commerciale l’esercizio intende migliorare la dotazione di arredi e attrezzature per le attività di somministrazione e didattica, migliorare il design dell’attività sia nella zona interna che in quella esterna con nuovi arredi, realizzare un progetto di sonorizzazione dei locali attraverso l’insonorizzazione degli ambienti e nuovo impianto audio e potenziare il servizio di catering attraverso l’acquisto di un mezzo aziendale green. In cambio, l’attività commerciale si impegna a promuovere azioni di formazione sui temi del beverage rivolte a ragazzi e ragazze del territorio, oltre che eventi culturali e artistici in collaborazione con associazioni e attività commerciali del quartiere.

Corso 81 - G.I.F.T.E.D. Giorni Felici di Trasformazione e Degustazione

Corso 81 è un’azienda commerciale che opera sotto il marchio ‘Biancofarina’, un ristorante-pizzeria in corso Vittorio Emanuele.

Il progetto di sviluppo commerciale prevede il restyling dell’attività con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi arredi. Inoltre, l’esercizio si impegna ad abbellire e manutenere l’aiuola antistante il locale commerciale. L’impatto sociale del progetto è garantito dall’impegno a organizzare, in collaborazione con organizzazioni del terzo settore, cene sociali gratuite per persone in condizioni di svantaggio economico e laboratori intergenerazionali per anziani e minori individuati dai Servizi sociali.

Interno12 - Shop a Cocktail

Interno12 è una realtà commerciale nel quartiere Umbertino, specializzata nella vendita di abbigliamento. Il progetto di sviluppo commerciale prevede l’ibridazione del locale con l’inserimento di un cocktail bar take away e l’organizzazione di serate con performance artistiche e degustazioni in collaborazione con associazioni e operatori culturali cittadini. Ulteriori investimenti saranno orientati a migliorare la sicurezza del locale attraverso un sistema di videosorveglianza.

Saloncom Srl - Vicini a ciascuno

Saloncom è un parrucchiere per donna in via De Rossi. Il progetto di investimento prevede spese legate alla realizzazione di opere di ristrutturazione del salone e all’acquisto di nuove attrezzature e arredi. Insieme, sarà sviluppato il sito web del negozio per la promozione del brand online. All’interno del salone sarà realizzata un’area giochi per la permanenza dei bambini, con particolare attenzione per i bambini con spettro autistico. L’attività commerciale si impegna, in collaborazione con esperti del settore, nella realizzazione di video tutorial destinati alle famiglie con bambini e ragazzi con spettro autistico per supportare i genitori nelle attività di vita quotidiana.

Lagraste Concept Store - Eco Store di quartiere

Lagraste è un’attività commerciale che vende prodotti di abbigliamento e accessori ispirati alla sostenibilità ambientale. Il progetto prevede investimenti in opere interne ed esterne, l’acquisto di nuovi arredi e di servizi di comunicazione e marketing per migliorare il posizionamento del brand. In cambio, il negozio si impegna a organizzare, insieme alle realtà artigianali e green della città, un eco-mercato all’interno del parco 2 Giugno.