Banca Popolare pugliese, l'impegno sul territorio "a sostegno di imprese e famiglie": così BPP guarda al futuro (e alla ripresa)

Essere "banca del territorio", pronta a offrire sostegno, "con un impegno a 360 gradi", a imprese e famiglie: una mission che Banca popolare pugliese conferma e rilancia, in un'ottica che che guarda a tutte le aree della regione, da quelle - come il Salento - in cui l'istituto di credito è fortemente radicato, a quelle in cui la presenza della banca va sviluppandosi, come ad esempio il Barese.

A tracciare le linee di questo impegno, il direttore generale dell'istituto di credito, Mauro Buscicchio, che questa mattina a Bari ha presentato la nuova campagna di comunicazione della BPP: "Si tratta di una campagna - ha spiegato Buscicchio - che accompagnerà la nostra presenza sul territorio per la fine di quest'anno e per i primi mesi del prossimo, e che ha l'obiettivo di confermare la presenza della banca su tutto il territorio della Puglia, con l'impegno di voler fortemente sostenere tutte le iniziative e tutte le esigenze sia del tessuto imprenditoriale che di famiglie e professionisti". La sfida lanciata da BPP arriva in un momento cruciale per la Puglia, che, come nel resto d'Italia, dopo la grande crisi legata al Covid guarda alle prospettive di ripresa: "Il periodo che abbiamo trascorso è stato difficile - ha ricordato Buscicchio - Un periodo in cui anche la nostra banca ha dato il proprio sostegno in maniera significativa, facendo accedere sia alle moratorie previste dai decreti statali, sia ai finanziamenti garantiti dallo Stato, in maniera importante e diffusa. Adesso si guarda con un certo ottimismo al prossimo futuro, sia per effetto dei vari progetti derivanti dal Pnrr, sia per una ripresa economica che molti si aspettano vigorosa e sostenuta. In tutto questo, noi vogliamo ribadire la presenza della Banca popolare pugliese al servizio di tutte le realtà del nostro territorio".

"E' un momento determinante di ripresa in tutti i settori - ha affermato Francesco Delvino, responsabile per il distretto Bari della BPP - e la banca vuole essere presente, con una particolare attenzione e sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese".

'Nel Grande Mezzogiorno d'Italia' lo slogan scelto per la campagna, realizzata dall'agenzia Wunderman Thompson, con uno spot firmato dal regista Ivan Borghi, che - come hanno spiegato i suoi ideatori - gioca sull'uso della luce come simbolo che illumina le bellezze del territorio ma anche "le iniziative e i successi della nostra terra". "Siamo una banca che vive e opera in tutto il Mezzogiorno e questa campagna ha lo scopo di ribadire il nostro sostegno a tutto il territorio", attraverso "un impegno che è innanzitutto presenza fisica" sui territori, ha sottolineato Buscicchio.