"Emergenza energia, riordino tasse e lotta alla criminalità", le richieste dei commercianti baresi ai partiti

"Avere risposte immediate all'emergenza energia in raccordo con l'Europa, stabilire un tetto al prezzo del gas, migliorare la spesa pubblica, riordinare il sistema fiscale e promuovere politiche a sostegno dell'innovazione, del lavoro e della transizione energetica", ma anche un "impegno contro ogni forma di criminalità" da portare avanti anche "con la fitta collaborazione tra istituzioni e associazioni imprenditoriali a tutela del circuito legale dell'economia e per il contrasto del racket delle estorsioni e dell'usura": è quanto chiede la Confcommercio Bari-Bat rivolgendosi alle forze politiche impegnate nella campagna elettorale in vista delle Elezioni del prossimo 25 settembre. Lo riporta l'agenzia Dire.

"Occorre piena consapevolezza delle sfide - spiega il presidente Sandro Ambrosi - che il nostro Paese deve affrontare e dell'esigenza che venga tutelato e sviluppato quanto di buono si stava realizzando attraverso il cantiere delle riforme e degli investimenti legati al Pnrr, le misure per contenere gli impatti del caro energia e dell'inflazione, gli interventi per sostenere lavoro, produzione e consumi".

Ambrosi aggiunge che "la politica italiana" debba "mettere in campo scelte conseguenti: è questa la responsabilità che chiediamo a tutte le forze politiche. Lo chiedono gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i professionisti e lo chiede il terziario di mercato che ha profondamente risentito degli impatti economici e sociali della pandemia".