Cassa Depositi e Prestiti inaugura la sua sede barese, Emiliano: "Grande opportunità per la crescita della comunità"

Cassa Depositi e prestiti apre la sua sede a Bari. All'inaugurazione, avvenuta in mattinata, hanno partecipato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro. "Abbiamo fatto un lavoro che è durato tanto per uscire dai luoghi comuni sul Mezzogiorno, per combattere la criminalità organizzata, per riprenderci le nostre città, a cominciare da Bari. Abbiamo fatto le nozze con i fichi secchi, perché abbiamo una grossa differenza infrastrutturale e di capitale umano rispetto ad altre regioni, ma abbiamo fatto bene - ha spiegato Emiliano, in mattinata durante la cerimonia - Ora la presenza di Cassa Depositi e Prestiti a Bari rappresenta una grande opportunità di ulteriore crescita della nostra comunità". "Questa è una bellissima notizia - le parole di Decaro - arriverà il momento in cui supereremo l'emergenza sanitaria e dobbiamo essere pronti a lavorare per gli investimenti e il rilancio del Paese. Rilancio che non può che passare dai Comuni, è sempre stato così. La ripresa parte sempre dalle città e succederà anche dopo la pandemia, anche grazie all'utilizzo delle risorse del Recovery Fund. Cdp sostiene da sempre i Comuni e gli enti locali negli investimenti, ora avremo una relazione più stretta. Sono certo che con l'aiuto di Cdp, del sistema delle imprese e dei Comuni si potrà riprendere la corsa dopo emergenza sanitaria".

"Di record - ha proseguito il governatore Emiliano - la Puglia ne ha tantissimi, siamo la Regione che investe di più e meglio i fondi europei, prima della pandemia l'occupazione era in crescita, così come l'esportazione. Cdp, quindi, fa una cosa che ci porta ad essere grati per questa attenzione, però c'è anche una grande intelligenza nell'operazione. Investire in questa regione è un'operazione interessante grazie alla solidità e serietà dei nostri argomenti, alla stima che ci siamo guadagnati ovunque".

La sede di Bari, realizzata in Largo Nitti Valentini 4, diventerà il nuovo punto di accesso all’offerta del Gruppo nella Regione e consentirà di supportare oltre 300 enti pubblici e circa 7.600 imprese, valorizzando le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali.

I nuovi uffici, dove lavoreranno a regime 10 risorse del Gruppo, provenienti da CDP Infrastrutture e PA, CDP Imprese, CDP Equity, Sace e Simest, rispondono a una visione innovativa rispetto al passato: non più sedi di rappresentanza, ma veri e propri punti di riferimento operativi, grazie alla presenza di professionisti in grado di rispondere alle esigenze di imprese e pubbliche amministrazioni. L’offerta comprende l’intera gamma di prodotti del Gruppo CDP: finanziamenti, garanzie, acceleratori, venture capital e private equity, nonché le nuove attività di consulenza finanziaria, tecnica e progettuale a supporto della pubblica amministrazione per lo sviluppo di progetti infrastrutturali.